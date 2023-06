Surmajooks, kuude pikkune üksindus ja ujumine USA-st Venemaale. Maailma kõige karmimad katsumused, millega pannakse inimvõimed tõsiselt proovile

Ratasepp on aastate jooksul tõestanud, et distantsi pikkuse mõttes suudab ta läbida ulmeliselt palju kilomeetreid – näiteks läbis ta 2021. aastal 60-kordse ultratriatloni. Eesti Päevaleht heitis aga pilgu peale, milliste selliste ekstreemsete katsumustega on inimesed aastate jooksul hakkama saanud, mis võiksid olla võrreldavad jooksmisega läbi Surmaoru.