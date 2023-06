Barcelona pani koduses finaalseerias Madridi Reali paika, klubist lahkuv Nikola Mirotic valiti finaali MVP-ks

Värske Hispaania meistri puhul on pikalt räägitud muutustest, mis kahe hooaja vahel meeskonnas juhtuma hakkavad. Pole saladus, et Kataloonia klubi peab suvel tuleva hooaja eelarvet kõvasti kärpima. Portaal BasketNews vahendas maikuus, et Barcelona peab oma eelarvet vähendama 20-25% võrra. Äsjalõppenud hooajal tegutses Hispaania suurklubi ligikaudu 44 miljoni euro suuruse eelarvega.

Barcelona spordidirektor, kohalik korvpallilegend Juan Carlos Navarro kinnitas eilse võidu järel, et Mirotici ajastu meeskonnas on läbi. Seejuures valiti Mirotic ka tänavuse finaalseeria MVP-ks ehk kõige väärtuslikumaks mängijaks.

„Otsus Mirotici osas tehti juba mõnda aega tagasi. Meid üllatas, et see finaali eel välja tuli,“ vahendas BasketNews Navarro sõnu. „Mirotic on viimased kolm nädalat väga hästi tegutsenud ning õnniltleme teda. Otsus on aga tehtud ja oleme sellest talle ka isiklikult teada andnud. See oli klubi valik, meie teekonnad lähevad erinevas suunas.“