Tagasi Aserbaidžaani? Flora võib Meistrite liiga teises eelringis kohtuda Karabahhiga

Teatavasti Eesti koondis (kus Flora mängijaid on arvestataval hulgal) just ühe Aserbaidžaani reisi selja taha jättis, kui möödunud laupäeval Bakuus toimunud 2024. aasta EM-i valikmängul mängiti sealse koondisega 1 : 1 viiki.

Kuna tegemist on Aserbaidžaani liiga suurjõuga, on ka paljud Karabahhi mängijad oma riigi koondises, nii et sellise vastasseisu teoks saamise korral oleks see paljudele n-ö „rõõmus taaskohtumine“.