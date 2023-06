Imesid juhtub! Maailma 171. vutiriik Moldova üllatas EM-valiksarjas Poolat

Viigi lõi majja Jerusalemi Beitari 24-aastane ründaja Ion Nicolaescu 48. ja 79. minuti tabamustega. Seejuures on 34-kordne internatsionaal Nicolaescu 12 väravaga koondise läbi aegade parim väravakütt. Varasem rekord kuulus 11 väravaga Serghei Clescencole, kes on praegu Moldova koondise peatreener. Lewandowski näiteks on Poola eest skoorinud 79 korda.

Poola meedia omadele mõistagi armu ei anna. Sport.pl portaali täna varahommikuses kommentaaris kirjutab ajakirjanik Lukasz Jachimiak: „Kuidas see juhtus? Me teame seda kõik liigagi hästi. Meie härrased jalgpallurid otsustasid, et see mäng võidab end ise. Kahjuks piisas sellest, kui Moldova esimene löök väravale tõi peale poolajapausi kohe värava, ning mängijad hakkasid käituma nagu noormängijad. Moldova mängis südamega, ründas lihtsalt ja efektiivselt, saades aru, et kui enesekindel raskekaalu poksija annab järsku järgi, võib teda lüüa korra, teist korda ja veel ka kolmandat korda, võita ja sellega tabelis tõusta.“

„Esimene poolaeg oli väga hea, kokkuvõttes mäng aga katastroof. Kontrollisime mängu sada protsenti, aga tegime siis lihtsaid eksimusi. See tulemus on läbikukkumine. Isegi neid asju tehes ei tohiks me kaotada. See oli meie poolt väga, väga halb mäng ning me peame selle eest vastutuse võtma. Mida veel lisada... See on sport, peame seda kahjuks seedima. Meil on piinlik, me oleme vihased ja pettunud,“ ütles Poola televisioonile keskkaitsja Jan Bednarek.