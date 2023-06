TIPPHETKED | Eesti korvpalli järelkasvukoondis pidi Soomelt kindla kaotuse vastu võtma

Kodus mängiv Soome alustas mängu 10:0 spurdiga. Seejärel said eestlased esimesed punktid kirja, kuid võõrustajad on senist mängu kontrollinud. Avaveerandi võitsid põhjanaabrid 26:11. Teine veerandaeg jätkus suures plaanis Soome kontrolli all, kes suutis ka vahet kasvatada. Esimese poolaja järel on tablool Soome eduseis 48:27.

Rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala rääkis kontrollmängude eel, et tegemist on vajalike mängudega: „Praeguse koondise põhivennad on 2002. aastal sündinud, kes mullu olid tublid ja pääsesid U20 koondisega A-divisjoni. Nad saavad meie süsteemiga tuttavaks. See on tulevikku silmas pidades ülimalt olulise väärtusega.“