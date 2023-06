DELFI VIDEO | Karl Jakob Hein juunikuu koondiseaknast: ühe punktiga ei saa rahul olla

Hein tõdes mängujärgselt, et soov oli ligi 12 000 pealise publiku ees Belgiat üllatada ning neilt punkte varastada. „Väga pettumust valmistav, lootsime siit punkte saada. Kodumäng, rahvast oli palju, väga äge atmosfäär, aga kahjuks ei suutnud ikkagi punkte kätte saada,“ ütles Londoni Arsenali puurilukk.

Poolajapausil riietusruumis ei lasknud koondis kaheväravalises kaotusseisus pead norgu, vaid säilitati eneseusk ja positiivsus. „Vaatamata kahele väravale oli poolajal selge sõnum ja tunne, et oleme mängus sees,“ avaldas Hein. Üldplaanis oli väravavahi hinnangul esimene poolaeg siiski kontrolli all.

90 minuti järel oli tablool seis 0 : 3. Külaliste viimase tabamuse lõi mängu lõpuminutitel 20–aastane ääreründaja Johan Bakayoko. Eesti puurilukk nõustus, et kolm palli ühe mängu jooksul väravast välja korjata on liiga palju. „Iga värav on palju. Suur pettumus, natuke lihtsalt jälle,“ kirjeldas Hein napisõnaliselt ja pettunud näoilmega mängu lõpuhetkedel sündinud kolmandat tabamust.