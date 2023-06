Häberli: mängijad on muidugi pettunud, väärisime esimesest poolajast enamat

„Arvan, et alustasime hästi. Kaks esimest väravat sündisid meie poolt vaadatuna liiga lihtsalt. Meil oli avapoolajal viis võimalust, neil kolm. 0 : 2 seisult vaheajale minna oli raske. Väärisime rohkemat,“ rääkis šveitslane pärast EM-valikmängus FIFA edetabeli järgi maailma neljandalt vutiriigilt saadud 0 : 3 kaotust.

„Teisel poolajal üritasime maksimumi. Meil oli lõpuks päris palju ründajaid väljakul, kuid väravani me ei jõudnud. Seis on lõpuks 3 : 0 - peame sellega leppima. Tuleb arvestada, et tegu on Belgiaga. Tavaliselt on meil nende vastu olnud tablool teised numbrid.“

Kaks esimest väravat - Romelu Lukaku 37. ja 40. minutil - sündisid Häberli sõnul Eesti koondise lihtsatest eksimustest, kolmas aga - Johan Bakayoko 90. minutil - teadlikult võetud riski tulemusena.

„Kui jätad väljakule kolm kaitsjat, siis pead arvestama, et sulle võidakse värav lüüa. (79. minutil vahetusest sekkunud) Sten Reinkort pole kindlasti wingback, aga me tahtsime lüüa 2 : 1 ja pidime võtma riske. Et meil oli Mattias Käit kõrgemal, Rocco Robert Shein positsioon 6 ja Tunjov 10 peal, siis see näitab midagi. See näitab, kui julgelt me tahtsime mängida,“ lisas Häberli.

Rääkides riietusruumis peale mängu valitsenud meeleoludest, ütles Häberli: „Muidugi on pettumus, sest mängijatel oli esimese 30 minuti põhjal tunne, et võibolla on võimalik sensatsiooni tekitada. Esimene poolaeg oli meie poolt suurepärane, meil oli võimalusi. Belgia on hoopis teisel tasemel võistkond kui Rootsi või Austria, aga me mängisime tõesti hästi.“

Miks ei nähtud täna platsil Eesti tavapärast kaptenit Konstantin Vassiljevit, kes laupäeval Aserbaidžaanis 90 minutit mängis? „Tal oli lihaseprobleem. Loodetavasti mitte väga tõsine. Kui see oleks olnud aasta viimane mäng, oleks ta ilmselt mänginud, aga otsustasime teda mitte kasutada. Ei tahtnud riski võtta,“ vastas Häberli.

Eesti teenis käimasolevast koondiseaknast kahest mängust ühe punkti, mis tuli 1 : 1 viigimängust Bakuus.