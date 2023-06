USA meediakanalid avaldasid Messi palganumbri Miami Interis

Kuigi Messi lepingu täpne sisu ja palganumber pole avalik, kirjutavad mitmed mainekad meediakanalid, et Messi aastapalk on Interis umbes 50 miljonit dollarit ehk veidi alla 46 miljoni euro.

Näiteks ameeriklaste ESPN teatab, et Messi leping on sõlmitud kahe ja poole aasta peale ning seda saab aasta võrra pikendada. Kogu kolme ja poole aasta pikkuse lepingu väärtus olevat 125–150 miljonit dollarit.

Fox Sports aga ütleb, et Messi aastapalk on 53,7 miljonit dollarit. Veel on spekuleeritud, et kui debüüthooajal teenib Messi 50 miljonit, siis teine hooaeg toob talle sisse 60 miljonit dollarit.