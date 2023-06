DELFI VIDEO | „Kes on Thibaut Courtois?“ Belgia fännid nautisid õhtuse mängu eel mõnusat ilma ja vanalinna suveterrasse

Mitmed saabusid Eestisse Helsingist, kus külastati kohalikku olümpiastaadioni. Soome jalgpallikoondis võõrustas eile valikmängude raames San Marinot ja see mäng võideti seisuga 6 : 0.

Kuna Eesti ja Belgia on varemgi valiksarjades samas alagrupis olnud, siis on mõni Belgia fänn juba Eestiga tuttav. „Ma tean Tallinnat juba hästi, ma olen siin kolmandat korda. Suurepärane linn, rahulik, toit on siin väga-väga hea,“ kiitis üks Punaste Kuradite poolehoidja.