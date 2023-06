Eurosarja loos tõi nostalgilise Paide ja Fääri saarte klubi vastasseisu

Eriline side Tórshavniga on Paide mängijal Kaimar Saagil, kes 2018. aastal klubi hingekirja kuulus. „Seal veedetud ajast on ainult head mälestused. Sealsed inimesed on väga töökad ja mängijad on visad võitlejad. Ei saa kerge olema, aga iga vastane on mängitav,“ analüüsis Saag loosi tulemust.