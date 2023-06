EOK premeerib EM-i pronksmedalist Nelli Differtit ja tema treenerit

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et veel üks Eesti vehkleja on maailma tipus.

„Meie vehklejate jätkuv suurepärane esinemine on eeskujuks kogu Eesti spordile ja sportlaskonnale. Usume ja loodame, et see ei jäänud ainsaks vehklejate medaliks sel suvel, kui juba järgmisel nädalal on neil ees Euroopa Mängud Poolas,“ ütles Sõõrumaa EOK pressiteate vahendusel.