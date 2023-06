Safari ralli ajalugu. Kuidas Märtinile helikopterist legendi loeti ja Mäkinen fännide peletamiseks püssi soovis

Kõik Safari rallil startijad tunnistavad, et nende esmane ülesanne on auto üle finišijoone tuua, sest teist nii hullu võidukihutamist kalendris pole. Seega on Safari rallile alusepanijate idee täitunud, sest nad mõtlesid välja hüüdlause „Maailma kõige rängem ralli“.