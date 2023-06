Mattias Reinaas krooniti jetispordi maailmameistriks

„Ski GP2 klassis olid head stardid ja hea kiirus, sõitsin turvaliselt ja võitsin kaks esimest sõitu. Kolmandas sõidus samuti stardivõit ja turvaline edu, kuid kahjuks rikkus tehniline rike ca 3-4 minutit ennem sõidu lõppu minu võidu selles klassis. Muidugi on sellest kahju, aga see on tehnikasport ja sellisel tasemel sarnaseid asju ikka juhtub. Aga vähemalt SKI GP3 klassi MM-tiitel on kindlalt meie ja oleme vâga uhked selle võidu üle,“ võttis Reinaas Eesti Veemoto Liidu pressiteates võistluse kokku.