Jürgen Henn: saime võimalikest raskeima vastase, aga usku annab varasem eurokogemus

„Loosiõnne meil ei olnud. Objektiivselt hinnates saime võimalike vastaste hulgast tugevaima. Poola liiga tase on kõrge ja meie vastane tuli veenva ülekaaluga meistriks. Suvel võib muidugi üht-teist juhtuda,“ analüüsis Henn, vahendab Flora kodulehekülg.

„Saame oma usu ja lootuse ehitada teadmisele, et kahe aasta eest mängsime eurosarjas mitmel koral sarnaste vastastega ja suutsime nendega hästi hakkama saada. Teiste hulgas kohtusime Varssavi Legiaga ning kahe mängu kokkuvõttes ei jäänud üllatus kaugele, lisaks on meil sellest ajast mitmed mängijad meeskonnas alles. Igal juhul teeme kõik endast oleneva, et järgmisesse ringi jõuda,“ arutles peatreener.