Tenniseliidu peasekretär Allar Hint: tühimik Eesti naiste tennisesse kindlasti jääb - see on fakt

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint tunnistas Kontaveidi karjääri lõpetamise pressikonverentsil täna Fotografiskas Eesti ajakirjanikele, et tema sai endise maailma teise reketi otsusest teada mõned päevad tagasi. Avalikkust teavitas Anett täna kell 9 pressile läkitatud pressiteates.

„Päeva lõpuks on see ikkagi ootamatu ja kõigile emotsionaalselt raske uudis. Kui hakata mõtlema, mis vigastus teda vaevanud on, siis võis selleks mingil määral valmistuda,“ kommenteeris Hint.

Küsimusele, kui suure augu Kontaveidi lõpetamine Eesti tennisesse jätab, vastas Hint: „Selge on see, et väiksest Eestist ei jõua kümneid mängijaid korraga ega igal aastalgi üks mailma tippu - see on ebareaalne unistus. Periood, kus meil on olnud nii Anett, Kaia kui ka Maret [Ani] - kõik top 100 mängijad -, on meid pannud selle olukorraga harjuma.“

„Kaia on vanuse poolest tennise mõttes väga kõrges eas, Anett täna lõpetab... Tühimik kindlasti jääb - see on fakt. Aga teistpidi võttes, ma arvan, et iga mängija, iga treener, tenniseliit, me kõik teeme oma tööd edasi. Ühest küljest me loodame, et keegi kuskilt tõuseb samale tasemele või hakkab vähemalt suuri slämme mängima. Meeste tennises võiks kohe aidata seda tühimikku täita Mark Lajal. Nagu Anett ütles, ei tahaks kellelegi pinget peale panna ja öelda, et temast nüüd kohe tuleb. Igaüks peab igapäevaselt oma asja tegema. Kui kõik läheb hästi ja on natuke õnne, siis need augud täidetakse,“ lisas Hint.

„Kui vaadata Kaia ja Aneti sünniaastate erinevust, siis on seal kümme aastat vahet. Meeste puhul oli täpselt sama lugu Jürgen Zopi ja järgmise põlvkonna väga heade noorteklassi mängijate vahel, kellest võinuks ka tulla, aga ei tulnud. Meil pole tehast. Eks see ole suures osas rätsepatöö.“