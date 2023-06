„Kui temaga mõned nädalad tagasi sellel teemal suhtlesin, siis inimesena ja treenerina saan loomulikult temast aru,“ ütles Tamla Delfile. „Kui on valus ja ala, mida sa teinud oled, ei paku enam rõõmu ja sa ei näe enam olukorrast väljapääsu, siis see on arusaadav, aga loomulikult tuli see ka mulle šokina. Kuidagi raske on emotsioone teistmoodi väljendada.“