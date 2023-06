Kaunase Žalgirise juhiks saab klubi üks legendaarsemaid mängijaid

39-aastane Jankunas võitis Žalgirise ridades 15 Leedu meistritiitlit. Ühtlasi on Jankunas Arvydas Sabonise ja Modestas Paulauskase kõrval üks kolmest Žalgrise mängijast, kelle särginumber on külmutatud. Eelmisel suvel hakkas ta klubi juures tööle asedirektorina, nüüd saab temast Žalgirise kontoris „number üks“.

„Motiejunas toonitas, et ma ei ole oma töös üksi. Kogu Zalgirise organisatsioon koosneb professionaalidest. Neil on olnud suur roll, et Žalgriris on praegu seal, kus ta on,“ lisas ta.