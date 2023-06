VIDEO JA FOTOD | Anett Kontaveit pressikonverentsil: olen tennist mänginud alates sellest ajast, kui midagi mäletan. Loomulikult on karjääri lõpetamine raske otsus

Kontaveit andis täna kell 11 Tallinnas Telliskivis Fotografiskas ajakirjanikele pressikonverentsi, mida Delfi TV näitas otseülekandes.

„See otsus ei sündinud üleöö,“ rääkis Kontaveit raske otsuseni jõudmisest. „Selg on mind vaevanud eelmise aasta lõpust. Tunnen, et ei suuda enda pikkade aastate jooksul saavutatud taset seljavigastuse tõttu hoida. Selg häirib mind piisavalt, et ma ei saa mängida sellist tennist, mida tahaksin mängida. Kui kuskilt valutab - selg pole mõnda aega tervet mängu vastu pidanud - mõjub see ka vaimselt raskelt, kui oled väljaku peal ja ei saa mängimist nautida. Kogu aeg on mure peas, kuidas keha vastu pea ja mängu jooksul läheb selg hullemaks.“

Kontaveit on alles 27-aastane ja seega võiks tal veel pikk tee ees olla. Terviseprobleem ei jätnud aga muud võimalust kui tippspordist tagasi tõmbuda.

„Ma pole langetanud suuri otsuseid kunagi emotsioonide ajel. See on läbi mõeldud ja kaalutud. Olen proovinud erinevaid variante, rääkinud füsioterapeutidega ja teinud kuude viisi harjutusi. Aga kui mängud on füüsilised ja rasked, on selg alati tunda andma hakanud. Otsus on tulnud sellel ajal, mil ta on pidanud tulema. Selliseid asju ei saa kahjuks ette ennustada ja kontrollida, kuidas keha vastu peab. Olen olnud sellel karussellil pikki aastaid ja seni polnud mul suuri vigastusi olnud, mis oleks mind aastateks eemale hoidnud. Aga need aastad on keha korralikult kulutanud,“ selgitas ta.

„See ei ole minu jaoks olnud kergekäeline või lihtne otsus. Olen tennist mänginud alates sellest kui ma midagi mäletan. Loomulikult on see keeruline.“

„Arutasin seda ikka lähedaste inimestega. Mina küll olen see, kes väljakul jookseb ja neid asju teeb, aga minu ümber on palju inimesi, kes on minu karjääri ja eluga seotud olnud. Kui rääkisin neile oma mõtetest, tahtsin näha, kuidas nad sellele reageerivad või kuidas nad selle vastu võtavad. See ei ole minu jaoks olnud kergekäeline või lihtne otsus. Olen tennist mänginud alates sellest kui ma midagi mäletan. Loomulikult on see keeruline,“ lisas Kontaveit.