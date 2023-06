DELFI VIDEO | Milline on Lilleküla muru kvaliteet? Kaldoja: veearved on suured

Lilleküla staadioni lõunapoolne ots on pidevalt päiksevarju käes ning, selle tõttu on mõjutatud seal muru kasv. Aasta esimese Eesti koondise kodumängu eel on staadionimuru kvaliteeti parandatud, ikka selleks, et Belgia vastu saaks koondis mängida parimates tingimustes.

„Tänase soojuse juures pole temperatuurivahe kahes staadioni eri otsas tuntav, aga varakevadel on see ligi 5-8 kraadi. See mõjutab oluliselt muru kasvu ja on meie staadioni omapära. Positiivne on see, et ilm on soe, aga selle negatiivne pool on suured veearved. Puudu on looduslikust vihmast, mis on muru kasvuks kõige parem,“ rääkis Kaldoja Eesti ja Belgia vahelise EM-valikmängu eel.