Rassistlikku solvangut kuulnud jalgpallikoondislased otsustasid mängu pooleli jätta

„See oli suur otsus, aga toetan seda 100%,“ ütles Uus-Meremaa jalgpalliliidu juht Andrew Pragnell. „On selge, et jalgpallis on suured probleemid, millega on vaja tegeleda. Olen tohutult uhke, et mängijad tõid oma arvamuse nii selgelt esile. Ka nemad peaks väga uhked olema.“