„Ma olen üllatunud ja šokis. Ma ei uskunud, et midagi sellist saab juhtuda. Minu jaoks ei ole oluline, kes on number kaks ja number kolm. Kevin De Bruyne ei tulnud koondisesse ja see koht oli vaba. Loomulikult ma üritasin temaga pikalt rääkida, et ta ei teeks seda tiimile. Mul on väga kahju, et nii juhtus,“ selgitas Belgia peatreener Thiabout Courtoisi koondisest lahkumise tagamaid.