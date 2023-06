MEENUTUS | Eesti jalgpallikoondis sai 14 aastat tagasi Belgiast jagu

„Tõeline mehetegu. Meil oli teda vaja, tema kirglikkus on meile oluline. Võtan Raio ees mütsi maha, et ta võttis riski saada veelgi tõsisem vigastus,“ ütles Rüütli mängujärgsel pressikonverentsil.

„Mul on hea meel, et ikkagi otsustasin mängida. Kõigepealt andsin lubaduse, et olen valmis, siis tõmbasin jälle [jala] ära. Siis jälle lubasin, et hakkan mängima, aga üleeile tõmbasin uuesti ära. Kui nii palju lubadusi on antud, siis tuleb ikkagi platsile tulla. Kuigi isegi täna hommikul oli asi veel päris kahtlane,“ lausus Piiroja matši järel.