TonyBetist saab Michael Smithi ametlik sponsor. Tegemist on nr 1 nooleviske sportlasega maailmas

TonyBeti tootejuht, Alex Haig tõdes, et tal on suur rõõm näha Michael Smithi liitumas TonyBeti perega. Smithi anne, pühendumus ja populaarsus noolemängu kogukonnas on tema sõnul oluliseks osaks TonyBeti brändimaailmast. Michael Smith tänas TonyBeti meeskonda toetuse eest ning avaldas lootust, et koos luuakse tulevikus palju meeldejäävaid spordielamusi. Partnerlusega on plaanis luua fännidele eksklusiivseid eriüritusi ja tutvustada spordiala laiemalt.