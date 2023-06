Kas Eesti lööb Belgiaga mängides jälle esimesena? Häberli: kui võimalus tekib, kasutame seda

„Mõtlesin bussis teel siia, millal meil viimane kodumäng üldse oli. Tundub, et sellest on nii pikk aeg möödas. Oleme väga elevil, ja et nii palju inimesi on tulemas, on meie jaoks väga südantsoojendav,“ tõdes eilsel pressikonverentsil keskkaitsja Karol Mets.