Karol Mets: mäng Belgiaga on nagu iga teine kohtumine Eesti koondise särgis

„Ma ei ütleks, et tunnen eriti suurt vastutust homme, suures pildis on see nagu iga teine kohtumine Eesti koondise särgis. Väljakutse mängida maailma parimate ründajate vastu on privileeg,“ rääkis Mets tänasel pressikonverentsil.

Belgial on rivistuses mitmeid puudujaid eesotsas Kevin De Bruyne ja põhiväravavaht Thibaut Courtois’ga. Küsimusele, kuidas see Eesti valmistumist mõjutab, vastas Mets: „Oleme muidugi jälginud, kes neil eelmises mängus mängisid ja milline on homne eeldatav algkoosseis. Analüüsime neid mängijaid, kes on kohal ega mõtle neile, kes on puudu. Ühegi põhimängija puudumine ei tule kellelegi kasuks, aga nad on piisavalt tugev võistkond, et leida väärilised asendused.“

Courtois’ eemalejäämist Mets üle ei tähtustaks. „Ei usu, et see meie jaoks palju muudab. Nende tiim on väga terviklik ning neil on rohkem kui üks hea väravavaht,“ ütles ta.

Mida peaks Eesti homme tegema ja millistest asjadest kinni pidama, et saaksime loota positiivsele resultaadile ehk viigile või isegi võidule?

„Alustuseks peame terve meeskonnaga väga eeskujulikult kaitsma. Teame, et vastane mängib väga domineerivalt ja palliga väga julgelt. Peame olema kaitses tublid. Meie võimalused võiksid peituda üleminekul kaitsest rünnakule ehk kiirrünnakutes ning standardolukordades. Kui Belgia suurte jõududega ründab, võib meil neid võimalusi tekkida.“

Eesti ja Belgia vahelisele EM-valikmängule Lilleküla staadionil antakse avavile homme 21.45.