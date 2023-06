Venemaa spordijuht: peame Pariisi olümpiale minema tankidega

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) pole veel otsustanud, kas ja millistel tingimustel võiksid Venemaa ja Valgevene sportlased 2024. aasta olümpial osaleda. Ühe pakutud variandi kohaselt võiksid agressorriikide sportlased Pariisis võistelda samadel alustel senise pagulastest koostatud koondisega. Sel puhul võistleks venelased olümpialipu all ja neile mängitaks võidu korral olümpiahümni.

Venemaa maadlusjuhile selline võimalus ei sobi üldse.

„Mul pole selle kohta muud öelda, kui et need, kes sellise asja välja pakuvad, tuleks saata ühte kohta, mida kõik teavad,“ kommenteeris Mamiašvili Venemaa R-Spordile, vahendab Inside The Games.

Mamiašvili ei täpsustanud, millist kohta ta silmas peab, kuid jätkas ähvardamist. „Kui nad tahavad meid 2024. aasta olümpial näha pagulaste koondisena, siis peame tankidega Pariisi sõitma. Muid võimalusi pole,“ sõnas ta.

Ka Venemaa olümpiakomitee endine esimees Aleksandr Žukov on pagulasmeeskonnana osalemisele kategooriliselt vastu.

„See on lihtsalt vastuvõetamatu. Venemaa sporti neil hävitada ei õnnestu, see on võimatu,“ teatas Žukov, kes on praegu Venemaa olümpiakomitee auesimees.

Idee, et agressorriikide sportlased võiks olümpial võistelda pagulastena, pakkus välja Poola spordiminister Kamil Bortniczuk. Tema ettepanek oli seejuures, et võistlema pääseks vaid nn venelastest dissidendid, kes on Vladimir Putini poliitika hukka mõistnud.

ROK on varem mõista andnud, et rahvusvahelistel võistlustel ei tohiks osaleda need agressorriikide sportlased, kes on seotud Venemaa ja Valgevene armeega.

Inside The Gamesi andmetel võitsid eelmisel ehk Tokyo suveolümpial enam kui 40 protsenti Venemaa koondise medalitest sõjaväega seotud organisatsioonide palgal olevad sportlased.

Pariisi suveolümpia peetakse järgmise aasta 26. juulist kuni 11. augustini.