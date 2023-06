ESIKUUIK | Ainus poodiumikoht Safari rallilt, helikopteri juhendusel sõitmine ja Tänaku ainsa kolmikvõidu kindlustamine

Alates neljapäevast antakse kuuma Keenias. Safari ralli on üks MM-sarja legendaarsemaid osavõistlusi, mis 2002. aastal kadus pikkadeks aastateks võistluskalendrist. MM-karussellile naasis etapp alles 2021. aastal. Sellest hoolimata on eestlased ka ekvaatori lähedal saavutanud suurepärast kiirust.

Enne Safari rallit vaatas Delfi Sport taas minevikku ja pani kokku edetabeli. Kuna Keenias on eestlased kokkuvõttes vähe sõitnud, sai tabelit koostades arvesse võetud samuti karmi kuvandiga Türgi ja ka Austraalia rallit. Viimast just oma kauguse ja ümbritseva mitmekesise looduskeskkonna tõttu ning sellepärast, et tänavu maailma kuklapoolel ühtegi rallit ei sõideta.