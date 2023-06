OTSEBLOGI JA FOTOD | Belgia peatreener väravavahi skandaalsest otsusest: olen ikka veel üllatunud ja šokeeritud

Eesti koondis jagab hetkel F-alagrupis ühe punktiga 4.-5. kohta koos Aserbaidžaaniga, kelle vastu saadi laupäeval võõrsil 1:1 viigipunkt. Grupi liider on Austria 7 punktiga kolmest mängust, Belgia on kahe mänguga kogunud 4 silma ning on teisel positsioonil.