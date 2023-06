PINGERIDA | Millised on Eesti jalgpallikoondise 10 publikurohkemat kodumängu? Kuhu asetseb teisipäevane matš Belgiaga?

Kui jutt on tänapäevast, siis peaks asi olema ju lihtsam, sest statistika on ju usaldusväärne... võta näpust! Võtame näiteks 2005. aasta Eesti ja Läti vahelise MM-valiksarja kohtumine. Toona läks pealkirjadena kirja, et seal oli kohal 10 000 inimest. UEFA ametlikel andmetel oli inimesi 8970. Jalgpall.ee annab aga praegu, et pealtvaatajaid oli 4200. Millisest numbrist on üldse võimalik kinni hakata? Kas mul oli juba pikk jutt toonasest Läti ägedast mängust valmis, kui ma avastasin, et tegelikult on asi jama, ning olin teinud tühja tööd. Muidugi! Ja selliseid suuri ebakõlasid on veelgi.