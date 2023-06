Wimbledoni must hobune. Metallpuusaga kahekordne olümpiavõitja on suurturniiri eel hiilgavas hoos

Viimastel aastatel mitte oma parimas hiilguses olev Britt on koduse suure slämmi turniiri eel kogumas hoogu. Kui üle eelmisel nädalal jäi ta võitmatuks Surbitoni Challengeril, siis eile võitis ta sama tasemega turniiri Nottinghamis. Kaks suurepärast nädalat on Murray kergitanud ATP edetabelis 38. kohale - see on tema parim positsioon pärast puusaoperatsioonist naasmist 2019. aastal.