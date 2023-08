OTSE DELFI TV-s | Kuidas läheb Kristin Tattaril kodusel EM-il? Albert Tamm lõpetas avapäeva teisel kohal

Eestlase, Marko Saviaugu loodud Disc Golf Metrixi andmetel on Eestis üle 27 000 registreeritud discgolfimängija ja kui lisada sinna juurde registreerimata hobimängijad, võib eeldada, et Eestis on üle 40 000 kettaviskaja. „Loodan, et arvestatav arv nendest soetab EM-i pileti ning tuleb kohapeale suursündmust vaatama. See on koht, kus saame näidata nii Euroopale kui kogu maailmale, et Eesti on discgolfiriik, kellega peab tulevikus arvestama. Iga ostetud pilet loeb, näeme Lauluväljakul,“ kutsus Leetma kaasmaalasi üles.