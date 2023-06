Eesti ja Belgia EM-valikmängul esitab hümni Tartu Akadeemiline Meeskoor

TAM alustas tegevust 1912. aastal, olles esimene üliõpilaskoor Eestis. Helilooja ja orkestrijuhi Juhan Simmi rajatud koori repertuaaris on Eesti koorimuusika klassikat ja kaasaegsete autorite teoseid. Koor on pälvinud tunnustusi ja auhindu nii Eestis kui välismaal.

TAM koori dirigent Kuno Kerge sõnul on hümni esitamine koori jaoks alati olulise tähtsusega. „Hümni laulmine on siiski midagi enamat kui oluline traditsioon. Kui solist, koor või puhkpilliorkester esitab hümni vabariigi sünnipäevadel, siis on tal üks tähendus: see võib olla rahvuslik enesemääratlemine ja identifitseerimine. Suurtel spordivõistlustel on ka see dimensioon olemas, kuid lisanduda võib suure võidujoovastuse ja tähistamise mõõde,“ ütles Kerge.