McIlroy tiitlipõud jätkub: US Openi võitis napi eduga mees, kes aasta eest oli maailma 293. golfar

Los Angeleses toimunud US Openil lõpetas Clark neljapäevase võistluse tulemusega -10, edestades ühe löögiga neljakordset suurturniiride võitjat, maailma kolmandat numbrit Rory McIlroy'd, kolme löögiga maailma esinumbrit Scottie Schefflerit.

Eriti valus oli lõpplahendus McIlroy jaoks - põhjaiirlane on viimase 15 aasta üks paremaid golfareid maailmas, kuid tema viimasest suurturniiri esikohast on möödas juba üheksa aastat.

Clarki tähetund oli seda tähelepanuväärsem, et varem oli ta karjääri jooksul vaid kaks korda suutnud suurturniiridel läbida cut'i ehk pääseda kahele viimasele võistluspäevale. US Openil õnnestus tal see tänavu esmakordselt. Samas ei saa tema esikohta pidada üllatuspommiks - oma esiletõusust andis ta märku mais, kui Wells Fargo meistrivõistlusi võites teenis oma esimese esikoha PGA Touril ning tegi suure hüppe maailma edetabelis.