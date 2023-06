Kaheksa küsimust korvpallikoondise sõprusmängude eel. Kes tõuseb liidriks? Kes on meie vastased? Mida suudab kodustatud tsenter?

Rahvusmeeskonna suve kõige olulisemad mängud tulevad 12.-15. augustini, mil Tallinna Tondiraba saalis toimub Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniir, kus lisaks võõrustajatele osalevad Tšehhi, Iisrael ja Põhja-Makedoonia. Suve alguses on aga korvpallikodus ja koondises meie noorema põlve mängijad, kes saavad neljas matšis väärt kogemusi. 20. ja 21. juunil osaleb Eesti Helsinki turniiril, kus esimesel päeval võetakse kell 16.30 mõõtu Lätilt ja teisel kell 18.30 Soomelt. Lisaks sellele kohtuvad sinisärgid 27. juunil Kalevi spordihallis Filipiinide ja kaks päeva hiljem tulevad samal areenil vastu meie põhjanaabrid. Mis on antud kohtumistes mängus?

1. Kes tõuseb rünnakul koondise liidriks? Kuigi meeskond on vaieldamatult noor, siis keegi peab rasketel hetkedel otsustavad visked enda õlule võtma. Kõige loogilisem oleks vaadata 21-aastase Joonas Riismaa ja temast aasta vanema Mikk Jurkatamme suunas, kes said tänavu minuteid Itaalia kõrgliigas ja kes on varemgi rahvusmeeskonna särki kandnud. Mõlemal mehel on ainest liidrikoorma kandmiseks küllaga.