Tunamullu tennisemaailma šokeerinud britt: vahel soovin, et poleks USA lahtiseid võitnud

„Kui tähistasin väljakul US Open võitu, siis tundsin, et ma ei vahetaks seda hetke mitte millegi vastu. Kuid seejärel on mul tulnud järjepanu tagasilööke. Olen vastupidav, mu tolerants on kõrge, kuid sellega pole lihtne hakkama saada. Vahel mõtlen endamisi, et ma soovin, et ma poleks kunagi US Openit võitnud,“ vahendas Reuters 20-aastase tennisemängija avameelset intervjuud.