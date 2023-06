VIDEO | Endine maailmameister äsas rallikrossi MM-etapil konkurendi autole rusikaga ja sai karistada

Pärast võistlust sammus Hansen vihaselt Veiby masina juurde, andis Volkswagen Polo RX1-le rusikaga ja üritas žestiga konkurendile selgeks teha, et too on idioot. Kohtunikud otsustasid hiljem Veiby eelsõidu tulemuse tühistada ning Hansen sai agressiivse käitumise eest 1000 eurot trahvi.

Kahe etapi järel on Kristoffersonil koos 46 punkti, Niclas Grönholm (PWR RX1e) jääb temast maha 13 silmaga. „Need asjad tegelikult ei tule nii lihtsalt, nagu need kõrvalt võivad tunduvad. Kuid meil on fantastiline meeskond, ehitasime hea auto ja kui kõik toimib, siis oleme kiired. Kuid alati saab pisiasjades veel paremaks minna,“ sedastas alates 2017. aastast viis MM-tiitli võitnud Kristofferson. Ainsana on tal puudu 2019. hooaja üldvõit, sest toona võttis ta alast väikese pausi.