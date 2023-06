NBA viimaste aastate üks parem skoorija vahetab koduklubi

Tehing on suures plaanis mõlemalt poolt loogiline. Suns sihib uuel hooajal tiitlit, sest neil oli juba eelnevalt olemas Devin Booker ja Kevin Durant. Nende kõrval on nüüdsest veel üks skoorimasin. Kuid selle juures on üks suur aga. Pannes juurde ka keskmängija Deandre Aytoni palganumbri, siis on Sunsi palgafond nii lõhki, et nelja mehele kõrvale asjalikke korvpallureid on raske lisada. Paberil on muidugi üsna kahtlane seegi, kas ja kuidas üsna sarnase mängustiiliga Booker ja Beal platsile ära mahuvad. Kuid need on suures plaanis positiivsed lahendamist vajavad mured.