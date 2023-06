Rahvuste liiga võitis Hispaania. Õhtu kangelane: olin vastaste penaltilööjad läbi analüüsinud

„Ma ütlesin teile juba selle turniiri ajal, et see meeskond on südikas ja suure südamega. Hooaja praeguses faasis mängiti 115. minutil ühe värava alt teise alla... nii meie kui Horvaatia väärivad selle esituse eest krediiti,“ võttis finaali kokku õhtu sangariks tõusnud Hispaania koondise väravavaht Unai Simon.