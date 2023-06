Kukkumine rikkus MK-etapil Lõivu hea rütmi: proovisin taastuda, aga värin tuli sisse

Võistluse algfaasis kehvasti käele kukkunud Lõiv jäi võitjale alla kolme minuti ja 39 sekundiga ning pälvis teist etappi järjest 13. koha. „Täna oli väga raske sõit,“ tõdes Lõiv võistluse järel. „Leogangi rada on niisama ka väga raske, lisaks oli täna väga kuum ilm. Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) on teinud uued reeglid ja rajal on ainult üks joogipunkt. Seega sellistes tingimustes on üsna karm sõita.“