Euroopa Mängudel osaleb tänavu ajalooliselt suur Eesti koondis

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on tänavused Euroopa Mängud varasematega võrreldes veidi teistsuguse põhimõttega. „Poolas toimuvad võistlused kuues erinevas linnas. Mitmete alade puhul on tegemist Euroopa meistrivõistlustega või olümpiakvalifikatsioonivõistlusega, mõned alad on kavas korraldajate soovil,“ selgitas Raju. „Euroopa Mängudele pääsemine oli piiratud ja reglementeeritud. Hea näitaja on, et Eesti on esindatud nii paljudel aladel,“ ütles ta.



Võistlustest saab otseülekandeid jälgida aadressil: https://europeangames.tv. Koondislaste ajakava ja tulemusi saab lugeda aadressil www.eok.ee/krakow