EM-pronks Differt: iga lill õitseb omal ajal

Soov läheb täide

Differt tunnistas, et tal oli enne EM-i suur soov jõuda poodiumile ja medalinälg pronksiga ei kadunud, vaid pigem suurenes. „Nälg on mind edasi viinud, kannustanud ja sundinud üha enam pingutama. Ja kaikad, mida aastate viisi kodaratesse loobiti, tegid mind ainult tugevamaks. Nüüd tahan ühe soojaga Pariisi olümpiani välja panna ja loodan, et EM-pronks ei jää viimaseks tiitlimedaliks.“

„Euroopa mängude individuaalvõistlus ühtegi edetabelisse punkte ei anna, seega on see turniir soojenduse eest. Peamine on siiski naiskonnavõistlus, millele keskendume täiega,“ tõdes Differt. Krakówis on tema naiskonnakaaslased Irina Embrich, Katrina Lehis ja Julia Beljajeva. Tänavune MM veheldakse juuli lõpus Milanos.