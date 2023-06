EM-valiksarjaks valmistuv U-19 koondis lõpetas Balti turniiri napi kaotusega

Teist poolaega alustas Eesti innukalt ning juba 53. minutil vähendas Tristan Pajo tabamus kaotusseisu minimaalseks. „Tegime teisel poolajal palju vahetusi ja muutsime enda mängu ründavamaks. See andis kohe initsiatiivi meile ning saime kiire värava. Poolaja keskel oli meil paar väga head momenti, üks värav võeti suluseisust ära. Ajasime väga taga väravaid, viigipunkti ja siis võidupunkti. Tahtsime kindlasti sellest mängust rohkem kätte saada kui näppude vahele jäi,“ selgitas Indermitte.

Eesti koondise saldoks jäi Balti turniiril suur 6 : 2 võit Läti üle ning napid 1 : 2 kaotused Soomele ja Leedule. „Mängulise poole pealt jäin väga rahule sellega, kuidas poisid mängisid ja oma ülesandeid täitsid. Soome mängule tagasi mõeldes oli see väga võrdne ja kindlasti oli meil võimalus sealt võit või viik võtta. Läti vastu suutsime olla efektiivsed ja edukad. Tänase mängu teisel poolajal andsid poisid endast tõesti kõik ja tahtsid väga seda viigi- ja võiduväravat kätte saada. Neile ei ole mul ühtki etteheidet. Tulemuslikus mõttes tahtsime turniirilt kindlasti rohkemat,“ võttis peatreener viiepäevase turniiri kokku.

Tänavune Balti turniir oli osa suuremast ettevalmistusest novembrikuus toimuvaks EM-valikturniiriks, kus Eesti kuulub samasse alagruppi Prantsusmaa, Taani ja Islandiga. Enne valikturniiri on koondisel kavas treeninglaager ja kõrgetasemeline turniir Horvaatias. „Tööd on kõvasti vaja teha, aga see, mida ma siin turniiril nägin, andis kindlasti uude poolaastasse minekuks enesekindlust ja positiivsust,“ ütles Indermitte lõpetuseks.