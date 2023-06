Tuntud suunamudija kaitseb vägistamissüüdistuse saanud McGregorit: ta on vahekorras siis, kui tahab

McGregor on langenud karmide süüdistuste ohvriks. Teda kahtlustatakse Miami Heati NBA finaalseeria neljandas mängus tualetis naise vägistamises.

Väidetavalt surus McGregor naisele keele vägisi suhu ja suudles teda agressiivselt. Ohvril õnnestus küll McGregori haardest vabaneda, tuues vabanduseks, et peab urineerima, aga vabavõitleja ei jätnud jonni ja jätkas oma tegevust.

Intsident päädis lõpuks sellega, et vastu seina surutud naine lõi McGregorit korduvalt küünarnukiga ja jooksis tualetist välja.

Kuigi McGregori esindaja sõnul on süüdistused alusetud, siis peale Miami politsei algatasid uurimise ka NBA ja Miami Heat.

Teiste hulgas on McGregorile toetust avaldanud suunamudija Andrew Tate´i vend Tristan Tate, kelle sõnul määritakse kuulsuse nime põhjuseta.

„Süüdi kuni süütuse tõestamiseni. Ta on nüüd igavesti „vägistaja“ kõigile, kellele ta ei meeldi,“ kommenteeris Tate ja tõi välja, et süüdistatava naise nime pole keegi isegi maininud.

„Kas keegi arvestab sellega, et kui McGregor tahab olla vahekorras, siis ta ei pea selleks naist vägistama. Ta on nägus ja kuulus. Ei, nüüd ta on vägistaja,“ kirjutas Tate.