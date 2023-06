Üllatuspomm ja väravavahtide etendus: käsipalli Meistrite liiga kulmineerub suure finaaliga

„Esimene poolaeg suutsime mängida väga dünaamilist ja kiiret käsipalli. Teisel perioodil hakkasid tõenäoliselt närvid natukene mõjuma ning mõlemad tiimid tegid palju lubamatuid tehnilisi vigu. Rahule võib jääda meie kaitsega, kuid kõige tähtsam on see, et suutsime finaali edeneda. Olime senini keskendunud vaid poolfinaalile, nii et peame nüüd puhkama, et suudaksime homses kullamängus endast parima anda,“ lõpetas Kielce resultatiivseim mängumees Alex Dushebajev.