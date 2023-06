DELFI BAKUUS | Aserid suutsid pressikonverentsil pinged lakke kruvida

2024. aasta EM-valiksarjas kaotas Aserbaidžaan esmalt Austriale 1:4 ja seejärel Rootsile 0:5. Nüüd tuldi koduväljakul Eesti vastu võitu noppima, kuid tuli leppida 1:1 viigiga. Vastavalt asetusele on Aserbaidžaanil F-alagrupis neljas ja Eestil viies paigutus ehk tegemist oligi mänguga, kus aseritel oli suurim võidukohustus.

Kohtumise järel asusid Aserbaidžaani ajakirjanikud koondise itaallasest peatreenerilt Gianni De Biasilt aru pärima, et kuhu võit ikkagi jäi. Aastate jooksul Itaalia ja Hispaania kõrgliigas töötanud ning 2016. aastal Albaania EM-finaalturniirile viinud mees ei jäänud vastust võlgu ning arutelu kiskus vägagi tuliseks.

Kuna Di Biasi rääkis esmalt itaalia keeles ja Aserbaidžaani ajakirjanikud küsisid küsimusi omas keeles ja vahel tõlgiti seda juttu ka inglise keelde, siis oli selge, et kusagil läheb midagi tõlkes kaduma.

Pinged läksid kõrgeks, kui arutati matši lõpu sündmusi, kus Filip Ozobic lõi palli vastu posti. De Biasi meenutas seepeale, et ka eestlastel oli avapoolajal veel häid võimalusi. Kuna itaallasest juhendajale tundus, et osa teksti jäi tõlkimata, siis teatas ta inglise keeles lisaks, et Aserbaidžaani koondis vääris kokkuvõttes ikkagi võitu.