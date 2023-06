Eesti pani võrgu sahisema matši 27. minutil. Matši järel tõdes Sappinen, et tegemist oligi varasemalt paika pandud kombinatsiooniga. Seekordse valikakna eel liitus Eesti koondisega abitreener Ervin Gashi. See omakorda tähendas, et standardolukordade eest hakkas vastutama Michael Müller. Viimase juhtimisel lihviti viimastel päevadel uusi kombinatsioone. Üks neist nägigi ette olukorda, kus Konstantin Vassiljev saadab nurgalöögist mänguvahendi tagumisse posti, kus on kaaslane ees ootamas. Antud olukorras jõudis pall esmalt edukalt Martin Millerini ja seejärel oli jaol juba Sappinen.