Nõlvak ja Tiisaar langesid Jurmala MK-etapil konkurentsist

Ka reedel võtsid Nõlvak ja Tiisaar otsustavas geimis peale äärmiselt ühtlast mängu vastu kaotuse. Tiisaar ütles peale turniirilt välja langemist, et nappidest kaotustest peab õppima, et edaspidi pingelised lõpud enda kasuks keerata. „Viimasel ajal on olnud väga palju neid mänge, kus võit on käeulatuses, aga kätte ei saa. See on nüüd koht, kus õppida otsustavust.“