Elu elu esimese täiskasvanute medali võitnud Differt: kahetised tunded

„Ju siis polnud täna see päev... Kuni poolfinaali seisuni 10 : 10 Mara Navarriaga läks kogu turniir suurepäraselt, vehklesin kindlalt. Ent kui Navarria vastu torkega maha jäin, hakkasin rabistama ja ta harutas mind lahti. Pole hullu, kuu aja pärast on MM, vaatame siis,“ vaatas Differt juba tulevikku.

Differt oli samas igati rahul, et pärast kaua kestnud karjääri sai viimaks kaela ka täiskasvanute tiitlimedali. Erinevates vanuseklassides on ta võitnud MM-idelt ja EM-idelt seitse autasu.

„Jäänuks ma täiskasvanute medalita, olnuks see vist ebaõiglane. Just selle medali nimel pidin jätkama ega saanud mõõka puhkele panna. Kõik need takistused, mis mul ette on tulnud... Nende kiuste sain medali lõpuks kätte ja loodan, et see ei jää viimaseks. Enne Pariisi olümpia lõppu ma peatuda ei kavatse,“ lisas ta.