VIDEO | Messit kallistanud hiinlane võeti vahi alla

18-aastane fännile, keda Hiina politsei kutsus „Di“ nime järgi, on kehtestatud 12-kuuline spordiüritustel osalemise keeld.

Pekingi politsei ei täpsustanud, kui kauaks „Di“ vahi alla jääb, kuid ütles, et fänn vabandas oma käitumise pärast ja nõustus karistusega.

Hiina sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, kuidas noor fänn hüppas tribüünidelt alla ning jooksis Messi poole – kes nagu temagi kandis särki number 10 – ja kallistas teda. Klippidest on näha, et Messi on olukorras esialgu šokeeritud, kuid sellele vaatamata sirutab argentiinlane käed ja kallistab fänni selga.