TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis asub Aserbaidžaanis punktijahile

„Hästi tuleb mängida kõik 90 minutit. Tuleb lõpuni keskenduda. Meie keskendume alati oma asjadele. Tahame seda teha ka nüüd. Tegemist on mänguga, kus mõlemad meeskonnad sihivad punkte. Tuleb keeruline kohtumine,“ sõnas kohtumise eel Eesti koondise peatreener Thomas Häberli ning viitas veelkord asjaolule, et mõlemal tiimil on võimalik eelseisvas matšis teenida oma esimesed punktid käimasolevas valiksarjas.

Kogenud ründaja Henri Anieri sõnul on meeskonnas meeleolu hea ja väljakul soovitakse minna kolme punkti järele. „Kõik on sujunud hästi. Esimesest päevast alates. Oleme koos palju tööd teinud. Nii väljakul kui ka koosolekutel. Ootame rasket mängu ja võitu,“ lisas omalt poolt Eesti koondise ründaja Henri Anier.

Eesti ja Aserbaidžaan on varasemalt omavahel kohtunud kaheksal korral. Kõik matšid on olnud aga sõpruskohtumised ehk nüüd mängitakse esmakordselt punktidele. Eestil on seni kirjas kolm võitu, Aserbaidžaanil üks. Neli matši on lõppenud viigiliselt.